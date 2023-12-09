«Крылья Советов» опубликовали фото трактора, помогающего убрать снег с поля «Спартака»

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Сегодня, 9 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Пресс-служба команды гостей поделилась фотографией трактора, который помогает убрать снег с поля стадиона.

Напомним, игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В данный момент «Спартак» находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке с 29 очками после аналогичного количества встреч.