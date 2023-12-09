Булыкин: отсутствие Абаскаля скажется в положительную сторону для «Спартака»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о грядущем матче Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов», который состоится сегодня, 9 декабря.

«Раньше мы говорили, что «Спартак» — фаворит. Но сейчас я не скажу, что они являются фаворитами, играя с кем-то. Будет сложная игра, обеим командам нужны очки. Все захотят уйти в отпуск в хорошем настроении и быть в таблице как можно выше.

Игра будет на результат, поэтому будет открытый футбол с голами. Отсутствие Абаскаля на скамейке «Спартака» скажется даже больше в положительную сторону. На мой взгляд, его давно должны были поменять», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 14:00 мск.

Главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль будет отсутствовать на бровке, поскольку он дисквалифицирован на два матча чемпионата (плюс один матч условно).