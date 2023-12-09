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«На улице мороз, а ты играешь в тепле». Адамов — о предстоящем матче «Зенита» с «Пари НН»

«На улице мороз, а ты играешь в тепле». Адамов — о предстоящем матче «Зенита» с «Пари НН»
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Голкипер «Зенита» Денис Адамов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 19:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда производит хорошее впечатление, много у кого забирает очки. Игра будет интересная, и нам нужно проявить в ней максимум концентрации.

Насколько важно закончить календарный год победой? Максимально важно! И не только для того, чтобы порадовать своих болельщиков. Мы потеряли первую строчку таблицы, с турнирной точки зрения это тоже очень важная игра.

«Зенит» уходит на перерыв матчем на «Газпром Арене»? Это потрясающе! На улице мороз, а ты играешь в тепле. После двух снежных выездов в Москву очень приятно вернуться домой», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Турнирная таблица РПЛ
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