«На улице мороз, а ты играешь в тепле». Адамов — о предстоящем матче «Зенита» с «Пари НН»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

«Команда производит хорошее впечатление, много у кого забирает очки. Игра будет интересная, и нам нужно проявить в ней максимум концентрации.

Насколько важно закончить календарный год победой? Максимально важно! И не только для того, чтобы порадовать своих болельщиков. Мы потеряли первую строчку таблицы, с турнирной точки зрения это тоже очень важная игра.

«Зенит» уходит на перерыв матчем на «Газпром Арене»? Это потрясающе! На улице мороз, а ты играешь в тепле. После двух снежных выездов в Москву очень приятно вернуться домой», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».