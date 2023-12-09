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Джои Бартон: женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужском футболе

Джои Бартон: женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужском футболе
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Бывший футболист «Куинз Парк Рейнджерс» и «Марселя» Джои Бартон заявил, что женщинам не стоит высказываться о мужском футболе.

«Женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужской игре. Ну давайте же будем серьёзными. Это совершенно другая игра. Если вы этого не принимаете, то мы всегда будем воспринимать подобные вещи по-разному.

Женский футбол процветает. Фантастический вид спорта. Но я не могу серьёзно относиться к тому, что женщины говорят, находясь на мужской территории», — написал Бартон в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Бартон заявлял, что в женском футболе необходимо изменить размер ворот и мяча.

Англичанин завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Последним его клубом стал «Бёрнли», за который он выступал с январь по июль 2017 года.

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