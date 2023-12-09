Джои Бартон: женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужском футболе

Бывший футболист «Куинз Парк Рейнджерс» и «Марселя» Джои Бартон заявил, что женщинам не стоит высказываться о мужском футболе.
«Женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужской игре. Ну давайте же будем серьёзными. Это совершенно другая игра. Если вы этого не принимаете, то мы всегда будем воспринимать подобные вещи по-разному.
Женский футбол процветает. Фантастический вид спорта. Но я не могу серьёзно относиться к тому, что женщины говорят, находясь на мужской территории», — написал Бартон в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, ранее Бартон заявлял, что в женском футболе необходимо изменить размер ворот и мяча.
Англичанин завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Последним его клубом стал «Бёрнли», за который он выступал с январь по июль 2017 года.