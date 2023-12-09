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«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ
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В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Денисов, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Мартинс, Промес, Соболев.

Фото: ФК «Спартак»

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

Фото: ФК «Крылья Советов»

В матче первого круга чемпионата России «Крылья Советов» дома разгромили «Спартак» со счётом 4:0. В составе самарцев отличились Юрий Горшков (дважды), Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 17 матчей. «Спартак» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

Турнирная таблица РПЛ
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