Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЖФК «Челси» отреагировала на слова Бартона о женщинах, говорящих о мужском футболе

Тренер ЖФК «Челси» отреагировала на слова Бартона о женщинах, говорящих о мужском футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЖФК «Челси» Эмма Хейз прокомментировала слова бывшего футболиста «Марселя» и «Куинз Парк Рейнджерс» Джоуи Бартона о том, что женщины не должны рассуждать о мужском футболе.

«Я не жду, что хотя бы один человек поймёт преимущества этого вида спорта. Тем не менее, можно увидеть, что десятки женщин, будь то тренеры, ведущие или игроки уже привыкли постоянно иметь дело с системным женоненавистничеством, издевательствами и поведением, которое является совершенно аморальным», — приводит слова Хейз RMC Sport.

Напомним, после восьми матчей женской Суперлиги ЖФК «Челси» набрал 22 очка и на текущий момент занимает в ней первое место. В женской Лиге чемпионов подопечные Хейз заработали четыре очка и расположились на второй строчке в группе D.

Материалы по теме
Джои Бартон: женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android