Тренер ЖФК «Челси» отреагировала на слова Бартона о женщинах, говорящих о мужском футболе

Главный тренер ЖФК «Челси» Эмма Хейз прокомментировала слова бывшего футболиста «Марселя» и «Куинз Парк Рейнджерс» Джоуи Бартона о том, что женщины не должны рассуждать о мужском футболе.

«Я не жду, что хотя бы один человек поймёт преимущества этого вида спорта. Тем не менее, можно увидеть, что десятки женщин, будь то тренеры, ведущие или игроки уже привыкли постоянно иметь дело с системным женоненавистничеством, издевательствами и поведением, которое является совершенно аморальным», — приводит слова Хейз RMC Sport.

Напомним, после восьми матчей женской Суперлиги ЖФК «Челси» набрал 22 очка и на текущий момент занимает в ней первое место. В женской Лиге чемпионов подопечные Хейз заработали четыре очка и расположились на второй строчке в группе D.