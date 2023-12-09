В «Крыльях» сообщили, что матч со «Спартаком» пройдёт в -11 градусов

Медиадиректор самарских «Крыльев Советов» Владислав Кирсанов рассказал, что матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» пройдёт при температуре в -11 градусов.
«Температура -11 градусов. Матч состоится. Команды готовы, поле в приемлемом состоянии — погода позволяет играть.
Если бы было холоднее, то всё равно согласились бы играть? Насколько я знаю, наша команда была готова играть», — сказал Кирсанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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