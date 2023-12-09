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В «Крыльях» сообщили, что матч со «Спартаком» пройдёт в -11 градусов

В «Крыльях» сообщили, что матч со «Спартаком» пройдёт в -11 градусов
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Медиадиректор самарских «Крыльев Советов» Владислав Кирсанов рассказал, что матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» пройдёт при температуре в -11 градусов.

«Температура -11 градусов. Матч состоится. Команды готовы, поле в приемлемом состоянии — погода позволяет играть.

Если бы было холоднее, то всё равно согласились бы играть? Насколько я знаю, наша команда была готова играть», — сказал Кирсанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Купить билет на матч «Спартак» — «Крылья Советов» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'    
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