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Игрок «Реала» Винисиус может восстановиться от травмы к январскому Суперкубку Испании

Игрок «Реала» Винисиус может восстановиться от травмы к январскому Суперкубку Испании
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Восстановление крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора проходит в более ускоренном режиме, чем прогнозировалось изначально, в связи с чем существует вероятность того, что он сможет принять участие в Суперкубке Испании, первый матч которого состоится 10 января 2024 года. Об этом сообщает журналист Марио Кортегана в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в самом мадридском клубе подобные сведения не комментируют, однако выражают оптимизм относительно сроков реабилитации бразильского футболиста. Также подчёркивается, что со своей стороны Винисиус прилагает максимум усилий для того, чтобы залечить травму.

Напомним, игрок «Реала» получил разрыв двуглавой мышцы бедра в ноябрьском матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Колумбией (2:1). Изначально в СМИ появлялась информация, что из-за этого повреждения Винисиус может пропустить 2,5 месяца.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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