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Игорь Осинькин: сомнений, что игра со «Спартаком» состоится, не было

Игорь Осинькин: сомнений, что игра со «Спартаком» состоится, не было
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'    

«Сомнений, что игра состоится, не было. Понимали, что даже если было бы -15..-16 градусов, проще будет сыграть этот матч. Общее командное настроение было таким же. Резко поменять стиль игры невозможно, но мы планируем подойти гибко к подобным условиям. Мы должны реагировать не только на погоду, но и на происходящее на поле. Разговоров о том, что мы должны упростить игру, даже в данных условиях, от нас никто никогда не услышит», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.

Турнирная таблица РПЛ
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