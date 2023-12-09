Игорь Осинькин: сомнений, что игра со «Спартаком» состоится, не было

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сомнений, что игра состоится, не было. Понимали, что даже если было бы -15..-16 градусов, проще будет сыграть этот матч. Общее командное настроение было таким же. Резко поменять стиль игры невозможно, но мы планируем подойти гибко к подобным условиям. Мы должны реагировать не только на погоду, но и на происходящее на поле. Разговоров о том, что мы должны упростить игру, даже в данных условиях, от нас никто никогда не услышит», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.