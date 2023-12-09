В РПЛ заявили, что не видят оснований для красного мяча в игре «Спартак» — «Крылья»

Медиадиректор Российской Премьер-Лиги Антон Фетисов считает, что нет оснований для того, чтобы московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов» играли красным мячом в 18-м туре чемпионата России по футболу.

«Какими мячами будут играть «Спартак» и «Крылья»? Решение примет судья. Как будто нет основания играть красными мячами», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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