Тренер «Спартака» ответил на вопрос, будет ли он держать связь с Абаскалем

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, будет ли он держать связь с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«Мы два года работаем, у нас достаточно высокий уровень взаимопонимания. Мы поговорили до матча, понимали, что его сегодня не будет здесь, поэтому все команды были даны, каждый знает, что ему делать, никакой проблемы нет», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Гильермо Абаскаль будет отсутствовать на бровке, поскольку он дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу (плюс одна игра условно).
Матч пройдёт сегодня, 9 декабря, и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 9 декабря 2023
-
14:40
-
14:40
-
14:24
-
14:11
-
14:05
-
14:01
-
13:58
-
13:54
-
13:48
-
13:42
-
13:38
-
13:33
-
13:33
-
13:30
-
13:16
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:51
-
12:46
-
12:39
-
12:30
-
12:25
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
11:58
-
11:54
-
11:51
-
11:50
-
11:44
-
11:40
-
11:40
-
11:35