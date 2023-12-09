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Тренер «Спартака» ответил на вопрос, будет ли он держать связь с Абаскалем

Тренер «Спартака» ответил на вопрос, будет ли он держать связь с Абаскалем
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, будет ли он держать связь с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Мы два года работаем, у нас достаточно высокий уровень взаимопонимания. Мы поговорили до матча, понимали, что его сегодня не будет здесь, поэтому все команды были даны, каждый знает, что ему делать, никакой проблемы нет», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гильермо Абаскаль будет отсутствовать на бровке, поскольку он дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу (плюс одна игра условно).

Матч пройдёт сегодня, 9 декабря, и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'    
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