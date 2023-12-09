Тренер «Спартака» ответил на вопрос, будет ли он держать связь с Абаскалем

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, будет ли он держать связь с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Мы два года работаем, у нас достаточно высокий уровень взаимопонимания. Мы поговорили до матча, понимали, что его сегодня не будет здесь, поэтому все команды были даны, каждый знает, что ему делать, никакой проблемы нет», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гильермо Абаскаль будет отсутствовать на бровке, поскольку он дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу (плюс одна игра условно).

Матч пройдёт сегодня, 9 декабря, и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.