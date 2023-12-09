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«Бетис» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15

«Бетис» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15
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Сегодня, 9 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встретятся севильский «Бетис» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севильи. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Игра начнётся в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 туров Ла Лиги «Бетис» набрал 25 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании «сливочные» заработали 38 очков и расположились на первой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге мадридский клуб обыграл «Бетис» со счётом 2:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Турнирная таблица чемпионата Испании
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