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«Обожаю это чувство». Роналду — об эмоциях от забитых голов

«Обожаю это чувство». Роналду — об эмоциях от забитых голов
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Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях от забитых мячей.

«Обожаю это чувство», — написал Роналду у себя в социальных сетях и прикрепил видео своего гола в ворота «Эр-Рияда», забитого вчера, 8 декабря, в матче 16-го тура саудовской Про-Лиги.

Напомним, «Аль-Наср» одержал победу со счётом 4:1. Помимо Роналду отличился Андерсон Талиска, оформивший дубль. Ещё один мяч на счету Отавио, забившего с передачи Роналду. В составе «Эр-Рияда» отличился Андре Грэй.

Прошедшая игра стала для 38-летнего португальца 1200-й в профессиональной карьере.

В данный момент «Аль-Наср» находится на второй позиции турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 37 очков за 16 проведённых матчей.

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