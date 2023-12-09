«Обожаю это чувство». Роналду — об эмоциях от забитых голов

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях от забитых мячей.

«Обожаю это чувство», — написал Роналду у себя в социальных сетях и прикрепил видео своего гола в ворота «Эр-Рияда», забитого вчера, 8 декабря, в матче 16-го тура саудовской Про-Лиги.

Напомним, «Аль-Наср» одержал победу со счётом 4:1. Помимо Роналду отличился Андерсон Талиска, оформивший дубль. Ещё один мяч на счету Отавио, забившего с передачи Роналду. В составе «Эр-Рияда» отличился Андре Грэй.

Прошедшая игра стала для 38-летнего португальца 1200-й в профессиональной карьере.

В данный момент «Аль-Наср» находится на второй позиции турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 37 очков за 16 проведённых матчей.