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«Ренн» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 19:00 мск

«Ренн» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 9 декабря, состоится встреча 15-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Матч пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 15-й тур
09 декабря 2023, суббота. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне Лиги 1 команды встречались дважды. В первом круге «Монако» и «Ренн» сыграли вничью — 1:1. Во втором круге «Ренн» одержал победу со счётом 2:0.

В данный момент «Ренн» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 15 очков в 14 проведённых матчах. «Монако» располагается на третьей позиции с 27 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Лиги 1
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