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В «Спартаке» не уверены, что Квинси Промес примет участие в Матче звёзд Кубка России

В «Спартаке» не уверены, что Квинси Промес примет участие в Матче звёзд Кубка России
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что у нападающего красно-белых Квинси Промеса могут измениться обстоятельства относительно участия в Матче звёзд Фонбет Кубка России. Мероприятие состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 по московскому времени.

«Я пока не уверен, что Промес поедет на Матч звезд. Не могу такого сказать. Да, это анонсировано, так как планировалось, что он примет участие в игре. Однако у него могут измениться обстоятельства», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Вчера, 9 декабря, был объявлен состав команды Пути РПЛ, в которую вошёл Квинси Промес.

Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате 5х5. Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков.

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