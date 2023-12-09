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Уткин: «Спартак» проводит отличный матч с «Крыльями», но без Абаскаля

Уткин: «Спартак» проводит отличный матч с «Крыльями», но без Абаскаля
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что разговоры об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака» активизируются во время зимнего перерыва.

«Разговоры об отставке Абаскаля в ближайшее время давно стали фоном. Тем не менее в канун зимнего перерыва они активизируются. Последний матч года «Спартака» пока идеален для продолжения этой бесконечной перепалки. С одной стороны, «Спартак» проводит отличный матч с «Крыльями» — «оставить». С другой — проводит-то без дисквалифицированного Абаскаля! «Ну, вот видите же!», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В данный момент игра 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» подходит к концу. Красно-белые впереди — 3:0

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    
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