Уткин: «Спартак» проводит отличный матч с «Крыльями», но без Абаскаля
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что разговоры об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака» активизируются во время зимнего перерыва.
«Разговоры об отставке Абаскаля в ближайшее время давно стали фоном. Тем не менее в канун зимнего перерыва они активизируются. Последний матч года «Спартака» пока идеален для продолжения этой бесконечной перепалки. С одной стороны, «Спартак» проводит отличный матч с «Крыльями» — «оставить». С другой — проводит-то без дисквалифицированного Абаскаля! «Ну, вот видите же!», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
В данный момент игра 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» подходит к концу. Красно-белые впереди — 3:0
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