Соболев установил рекорд сезона в РПЛ по количеству ударов за один матч

Сегодня, 9 декабря, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Красно-белые одержали победу со счётом 3:0. Нападающий «Спартака» Александр Соболев нанёс восемь ударов в сторону ворот голкипера самарцев Ивана Ломаева, что стало рекордным показателем текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает журналист Александр Дорский в своём телеграм-канале.

Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву, который нанёс семь ударов в сторону ворот «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Тогда армейцы уступили со счётом 2:3.

Напомним, в сегодняшней встрече Александр Соболев забил второй мяч «Спартака» в ворота «Крыльев Советов». Помимо него, голами отметились Квинси Промес и Кристофер Мартинс.