Тухель связывался с Араухо по телефону с целью уговорить игрока на переход в «Баварию»

Накануне главный тренер «Баварии» Томас Тухель позвонил защитнику «Барселоны» Рональду Араухо и пытался уговорить футболиста на то, чтобы он перешёл в мюнхенский клуб. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, в этом телефонном разговоре также принимал участие спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд. Тухель говорил уругвайскому защитнику, что он нуждается в его игровых качествах и заинтересован в том, чтобы он присоединился к «Баварии» уже грядущей зимой. Однако немецкий специалист подчеркнул, что вариант с подписанием Араухо летом 2024 года также является приемлемым вариантом.

Напомним, в начале нынешнего сезона «Бавария» испытывала проблемы с комплектацией защитной линии из-за травм игроков этой позиции. Осенью мюнхенский клуб рассматривал вариант с подписанием 35-летнего игрока обороны Жерома Боатенга, однако данная сделка не состоялась.