Леонид Федун назвал неудовлетворительным 2023 год для «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 для красно-белых.

«Итоги 2023 года для «Спартака? Для меня всегда так было: если команда занимает место ниже второго, то это неудовлетворительно», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Красно-белые одержали победу со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

В данный момент московская команда находится на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 проведённых матчей.