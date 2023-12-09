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Леонид Федун назвал неудовлетворительным 2023 год для «Спартака»

Леонид Федун назвал неудовлетворительным 2023 год для «Спартака»
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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 для красно-белых.

«Итоги 2023 года для «Спартака? Для меня всегда так было: если команда занимает место ниже второго, то это неудовлетворительно», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Красно-белые одержали победу со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

В данный момент московская команда находится на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 проведённых матчей.

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