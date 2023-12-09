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Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Спартака»

Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Спартака»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Выиграли последние три матча у «Спартака» — все три домашние. Один громкий по счёту, один очень важный для нас. Понимал, что так не может быть всегда, может что-то пойти не так. Рикошет, срезка — так и получилось. При счёте 0:2 уже было сложно. Мы создавали моменты, но и у наших ворот всё не было безупречно. У наших ворот были моменты, поскольку сделали перекос в сторону атаки, была несбалансированность. При счёте 0:2, забив, смогли бы вернуться в игру. Но пропустили третий. Пытались агрессивно играть, но исход матча был понятен», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Турнирная таблица РПЛ
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