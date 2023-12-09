Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:3).

«Выиграли последние три матча у «Спартака» — все три домашние. Один громкий по счёту, один очень важный для нас. Понимал, что так не может быть всегда, может что-то пойти не так. Рикошет, срезка — так и получилось. При счёте 0:2 уже было сложно. Мы создавали моменты, но и у наших ворот всё не было безупречно. У наших ворот были моменты, поскольку сделали перекос в сторону атаки, была несбалансированность. При счёте 0:2, забив, смогли бы вернуться в игру. Но пропустили третий. Пытались агрессивно играть, но исход матча был понятен», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.