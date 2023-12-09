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Осинькин: переход на «весна-осень» — поменять местами слова, ничего не изменится

Осинькин: переход на «весна-осень» — поменять местами слова, ничего не изменится
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о погодных условиях матча 18-го тура РПЛ с московским «Спартаком» и поделился мнением на тему, стоит ли переходить на систему «весна-осень».

«Раньше говорили: матч состоится при любой погоде. С этим мы родились и услышали слово «футбол». Для нас это уже не так, как для молодых. Какое у нас отношение к этим вещам, так и случается. На сегодняшний исход матча не повлияла погода. Могли сыграть по-другому. Это просто был футбол, в котором один оказался сильнее.

«Весна-осень»? Поменять местами слова, и от этого ничего не поменяется. В идеале не залезать на декабрь в северные города. Было бы хорошо, если бы пару матчей в Москве можно было бы провести в закрытых помещениях. А зима придёт и в следующем году», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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