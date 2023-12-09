Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о будущем Абаскаля в клубе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о том, есть ли у московского клуба решение относительно будущего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Есть ли решение по будущему Абаскаля? На данный момент Гильермо наш главный тренер. Совет директоров часто собирается. Обсуждаем разные моменты в работе клуба. Мы постоянно оцениваем работу тренера. Вероятность, что он покинет свой пост? О принятых решениях мы сообщим», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место.

Сегодня, 9 декабря, в матче 18-го тура РПЛ подопечные Абаскаля обыграли «Крылья Советов» со счётом 3:0.