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Главный тренер «Крыльев» Осинькин подвёл итоги первой части сезона

Главный тренер «Крыльев» Осинькин подвёл итоги первой части сезона
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил первую часть сезона для самарской команды.

«Между четвёркой и пятёркой. Мы максималисты, хотим ещё больше. Единственное изменение в составе — уход Коваленко. В прошлом году мы боролись за выживание. В этом — мы провели с третьего по шестое место. Это большая разница, она значимая. Я сейчас поблагодарил ребят. Они провели хорошую работу. Мы друг другу доверяли. Хотим быть ещё сильнее. Большая надежда на то, что мы не потеряем людей и после сборов стать ещё сильнее», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 9 декабря, «Крылья Советов» в Москве проиграли «Спартаку» — 0:3. Самарцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 18 матчей.

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