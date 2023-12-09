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Тренер «Спартака» Слишкович высказался о победе над «Крыльями»

Тренер «Спартака» Слишкович высказался о победе над «Крыльями»
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Хорошо, когда игра начинается так, становится намного легче. Мы не позволили «Крыльям» создать почти ничего в первом тайме. Во втором тайме тоже начали хорошо, быстро, забили быстрый гол. На бровке чувствовалось, что игра сделана, — соперник был демотивирован. Победа абсолютно заслужена», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

Турнирная таблица РПЛ
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