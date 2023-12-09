Тренер «Спартака» Слишкович высказался о победе над «Крыльями»

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

«Хорошо, когда игра начинается так, становится намного легче. Мы не позволили «Крыльям» создать почти ничего в первом тайме. Во втором тайме тоже начали хорошо, быстро, забили быстрый гол. На бровке чувствовалось, что игра сделана, — соперник был демотивирован. Победа абсолютно заслужена», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).