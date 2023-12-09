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Тренер «Спартака» Слишкович: было холодно, но поле позволяло играть в любимый нами футбол

Тренер «Спартака» Слишкович: было холодно, но поле позволяло играть в любимый нами футбол
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о погодных условиях в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Что надо изменить? Это не моя работа, не знаю, что нужно менять. Правила есть для всех, их нужно соблюдать.

Одно дело, когда холодно, а другое — когда поле не позволяет играть. Сегодня оно было в хорошем состоянии и встретились две команды, которые любят играть в такой футбол», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

Турнирная таблица РПЛ
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