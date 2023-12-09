Тренер «Спартака» Слишкович: было холодно, но поле позволяло играть в любимый нами футбол

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о погодных условиях в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

«Что надо изменить? Это не моя работа, не знаю, что нужно менять. Правила есть для всех, их нужно соблюдать.

Одно дело, когда холодно, а другое — когда поле не позволяет играть. Сегодня оно было в хорошем состоянии и встретились две команды, которые любят играть в такой футбол», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).