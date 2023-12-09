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Тренер «Спартака»: многие болеют, а Соболев без шапки? Думает, что у него хорошая причёска

Тренер «Спартака»: многие болеют, а Соболев без шапки? Думает, что у него хорошая причёска
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о болеющих игроках в команде. Сегодня, 9 декабря, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России со счётом 3:0. Ранее сообщалось, что некоторые футболисты красно-белых отсутствовали по болезни. В частности на матч с командой не приехали Руслан Литвинов, Тео Бонгонда, Леон Классен и Хесус Медина.

«Многие заболели. Соболев думает, что у него хорошая причёска, и не хочет ходить в шапке (смеётся).

Бывает такое, что в команде появляется вирус. По этой причине сегодня некоторые не приняли участия в игре. Все делают всё, чтобы с этим справляться, но это непросто. Но когда у команды много перелётов, это тоже может сказаться на здоровье игроков», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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