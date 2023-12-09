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Тренер «Спартака» Слишкович ответил на вопрос, хочет ли он полноценно возглавить клуб

Тренер «Спартака» Слишкович ответил на вопрос, хочет ли он полноценно возглавить клуб
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0) ответил на вопрос, хочет ли он полноценно возглавить клуб.

«Не хочу ли я возглавить команду? На мой взгляд, сегодня вопрос не совсем корректен — я работаю в штабе Абаскаля. Отношусь с ответственностью к своему делу. Как сложится моя карьера через три-четыре года, не могу сказать. Но сейчас я рад быть частью штаба Гильермо Абаскаля», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Слишкович начал свой тренерский путь в хорватской молодёжной команде «Зриньски Мостар», после работал в качестве помощника тренера в ливанском «Аль Ансаре», китайских «Циндао Хайниу» и «Хунан Билловсе». Также был ассистентом тренера в сборной Боснии и Герцеговины до 16 лет.

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