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Промес притворялся спящим после гола, Гарре подбирал плюшевого мишку. Фото игры «Спартака»

Промес притворялся спящим после гола, Гарре подбирал плюшевого мишку. Фото игры «Спартака»
«Спартак» разгромил «Крылья Советов»
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9 декабря в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов». Хозяева одержали победу с разгромным счётом 3:0.

Выйти вперёд красно-белым удалось уже на второй минуте матча: отличился нападающий Квинси Промес. Спустя шесть минут форвард «Спартака» Александр Соболев удвоил преимущество своей команды. Итоговый счёт матча был установлен на 50-й минуте благодаря точному удару полузащитника Кристофера Мартинса.

Набрав 30 очков в 18 матчах, «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» идут на шестой строчке с 29 очками.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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