«Астон Вилла» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30
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Сегодня, 9 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 15 туров АПЛ «Астон Вилла» набрала 32 очка и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 36 очков и расположился на первой строчке.
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Арсенал» в родных стенах обыграл «Виллу» — 2:1. Во втором круге АПЛ подопечные Микеля Артеты снова были сильнее — 4:2.
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