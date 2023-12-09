Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» назвала «Баварии» цену за Клемана Лангле

«Барселона» назвала «Баварии» цену за Клемана Лангле
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» узнала трансферную стоимость центрального защитника «Барселоны» Клемана Лангле. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, если мюнхенцы захотят подписать французского футболиста, им придётся перевести на счёт «блауграны» € 15 млн. Помимо варианта с покупкой Лангле, «Бавария» также рассматривает приобретение 19-летнего защитника «Аталанты» Джорджио Скальвини.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

На данный момент Лангле выступает за «Астон Виллу» на правах годичной аренды. В сезоне-2023/2024 на счету защитника пять матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Барселоной» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» ещё к одному защитнику «Барселоны» — Рональду Араухо.

Материалы по теме
Тухель связывался с Араухо по телефону с целью уговорить игрока на переход в «Баварию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android