«Барселона» назвала «Баварии» цену за Клемана Лангле

«Бавария» узнала трансферную стоимость центрального защитника «Барселоны» Клемана Лангле. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, если мюнхенцы захотят подписать французского футболиста, им придётся перевести на счёт «блауграны» € 15 млн. Помимо варианта с покупкой Лангле, «Бавария» также рассматривает приобретение 19-летнего защитника «Аталанты» Джорджио Скальвини.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

На данный момент Лангле выступает за «Астон Виллу» на правах годичной аренды. В сезоне-2023/2024 на счету защитника пять матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Барселоной» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» ещё к одному защитнику «Барселоны» — Рональду Араухо.