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Квинси Промес высказался о погоде во время матча «Спартака» с «Крыльями»

Квинси Промес высказался о погоде во время матча «Спартака» с «Крыльями»
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о погодных условиях во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).

«Слишком холодно? Нормально!» — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

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