Даниил Денисов обратился к болельщикам «Спартака» после победы над «Крыльями в РПЛ

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов обратился к болельщикам красно-белых после победы московской команды в сегодняшнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).

«Всем привет со снежного стадиона, всех с победой. Радостно было видеть болельщиков, которые пришли поболеть за нас, спасибо им большое. Мы уходим в отпуск с хорошими эмоциями, с победой. Надеюсь, вернёмся сильнее. Один за всех, и все за одного!» — приводит слова Денисова пресс-служба «Спартака».

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).