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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: в ноябре соревнования не выигрываются

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: в ноябре соревнования не выигрываются
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что в ноябре соревнования не выигрываются.

«Я нацелен на победу в матчах, а не на награду лучшему тренеру месяца.

Думаю, сейчас выделяется то, как мы работаем. Выделяются наше развитие и прогресс.

Но в ноябре соревнования не выигрываются. Нам нужно продолжать в том же духе и развить успех на этих выходных», — приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.

Напомним, ранее нидерландского специалиста признали лучшим тренером АПЛ в ноябре. «Красные дьяволы» провели три матча в этом месяце в чемпионате: с «Фулхэмом» (1:0), «Лутон Таун» (1:0) и «Эвертоном» (3:0).

На данный момент манкунианцы после 15 сыгранных матчей в АПЛ располагаются на шестой строчке с 27 очками.

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