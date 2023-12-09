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«Айнтрахт» громит «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги

«Айнтрахт» громит «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги
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В эти минуты проходит матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются франкфуртский «Айнтрахт» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.

Германия - Бундеслига . 14-й тур
09 декабря 2023, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
2-й тайм
5 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Мармуш – 12'     2:0 Эбимбе – 31'     3:0 Ларссон – 36'     3:1 Киммих – 44'     4:1 Эбимбе – 50'     5:1 Кнауфф – 60'    

Хозяева уже к 36-й минуте вели с преимуществом в три мяча благодаря голам Омара Мармуша, Эрика Жуниора Эбимбе и Хуго Ларссона. Однако до конца первого тайма «Бавария» сумела отыграть один мяч — точным ударом отметился Йозуа Киммих.

Спустя пять минут после возобновления игры дубль оформил Эбимбе. На 60-й минуте голом отметился молодой форвард франкфуртцев Ансгар Кнауфф — «Айнтрахт» громит «Баварию» — 5:1.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 13 матчей. «Айнтрахт» находится на седьмой строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Байер» (35).

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