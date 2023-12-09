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Соболев выложил пост в соцсетях. Возможно, это реакция на слухи о конфликте с Абаскалем

Соболев выложил пост в соцсетях. Возможно, это реакция на слухи о конфликте с Абаскалем
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев выложил загадочный пост в своём телеграм-канале. Возможно, так форвард отреагировал на слухи, ранее распространяемые в СМИ, о конфликте Александра с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Что там, кстати, «Источники» говорят?» — написал Соболев в своём телеграм-канале. Примерно также в своё время подавались заголовки к новостям о конфликте испанского тренера и российского нападающего.

Напомним, ранее появилась информация, что у нападающего красно-белых Александра Соболева конфликт с тренером команды Гильермо Абаскалем. Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что был отстранён от тренировок. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак.

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