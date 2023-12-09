Тухель — о звонке Араухо: я также разговаривал со своей мамой, и сообщений не поступало

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о телефонном звонке с игроком «Барселоны» Рональдом Араухо.

«Я не буду никак это комментировать. Мы говорим только о наших игроках. Я также разговаривал со своей мамой по телефону, и никаких сообщений об этом не поступало», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что немецкий специалист и спортивный директор команды Кристоф Фройнд разговаривали с Араухо по телефону. Тухель говорил, что очень нуждается в уругвайце уже в зимнее трансферное окно, при этом мюнхенцы готовы рассмотреть трансфер летом 2024 года.

На данный момент «Бавария» после 12 сыгранных матчей в Бундеслиге располагается на второй строчке с 32 очками.