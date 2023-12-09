Артета: Райс всегда мне говорил, что просто хочет играть за «Арсенал» и побеждать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, каким образом проходил их диалог с полузащитником Декланом Райсом до перехода в стан «канониров». Напомним, прошлым летом на английского хавбека также претендовал лондонский «Челси».

«Когда я летом разговаривал с Декланом, он с самого первого дня много раз повторял мне: я просто хочу играть за «Арсенал» под вашим руководством и побеждать. Он держал своё слово до самого конца. Руководство нашего клуба отлично сработало и в итоге нам удалось заполучить Райса», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» минувшим летом за € 116,6 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к защитнику «Арсенала» Якубу Кивёру.