«Бавария» во второй раз за четыре месяца проиграла с разгромным счётом

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и мюнхенская «Бавария». Франкфуртцы разбили своего соперника — 5:1. Таким образом, разгромное поражение стало для мюнхенцев вторым за последние четыре месяца.

В последний раз «Бавария» уступала с разницей в три мяча в Суперкубке Германии — 2023, который состоялся 12 августа. Тогда на домашней арене мюнхенцы без шансов проиграли «Лейпцигу» — 0:3. Хет-триком в том матче отметился форвард «быков» Дани Ольмо.

В последний раз «Бавария» проигрывала со счётом 1:5 четыре года назад. Тогда мюнхенцы также были биты «Айнтрахтом» в гостевом матче Бундеслиги.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда Томаса Тухеля набрала 32 очка за 14 матчей.