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Источник: экс-главу судейства РФС Егорова планируют уволить из «Уфы» за перерасход бюджета

Источник: экс-главу судейства РФС Егорова планируют уволить из «Уфы» за перерасход бюджета
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Всё руководство «Уфы» во главе с генеральным директором Александром Егоровым и исполнительным директором Сергеем Фельдманом планируют уволить из команды за перерасход бюджета, утверждает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника, отставка – это уже решённый вопрос, и она произойдёт 11 декабря. Вся проблема в финансах «Уфы». Так как команда является бюджетным клубом, то у неё есть регламентирующие нормы, на что можно тратить деньги. При этом руководство клуба использовало средства в качестве премий и тратило на другие вещи, именно поэтому образовались задолженности.

Хоть они и не несут критический характер, но для клуба из ЛЕОН-Второй лиги такие траты слишком большие. Команда на данный момент занимает второе место с 31 очком.

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