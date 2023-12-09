«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч Ла Лиги

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Главным арбитром встречи выступит Марио Мелеро Лопес, его помощниками будут Хосе Луис Мартинес Серрато и Франсиско Гарсия. Игра начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Вильярреал»: Йоргенсен, Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса, Альтимира, Капу, Парехо, Баэна, Морено, Моралес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Пачеко, Тирни, Субименди, Мендес, Мерино, Захарян, Кубо, Садик.

Фото: Пресс-служба «Вильярреала»

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появится в старте.

На данный момент после 15 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Вильярреал» располагается на 12-й строчке с 16 очками. «Реал Сосьедад» находится на шестой позиции с 26 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.