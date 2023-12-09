«Астон Вилла» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Диего Карлос, Торрес, Динь, Камара, Дуглас Луис, Тилеманс, Макгинн, Бэйли, Уоткинс.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Жезус.

После 15 туров АПЛ «Астон Вилла» набрала 32 очка и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Арсенал» в родных стенах обыграл «Виллу» — 2:1. Во втором круге АПЛ подопечные Микеля Артеты снова были сильнее — 4:2.