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«Бавария» в третий раз разгромно проиграла при Тухеле

«Бавария» в третий раз разгромно проиграла при Тухеле
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Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и мюнхенская «Бавария». Франкфуртцы разбили своего соперника — 5:1. Таким образом, это разгромное поражение стало для мюнхенцев уже третьим по счёту под руководством Томаса Тухеля.

Ранее, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 2022/2023 мюнхенцы на выезде были биты «Манчестер Сити» (0:3). Данная встреча состоялась в апреле. Чуть позже, уже в текущем сезоне, «Бавария» разгромно уступила «Лейпцигу» в матче за Суперкубок Германии (0:3). Хет-триком в той игре отметился форвард «быков» Дани Ольмо.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» в конце марта этого года, сменив на посту Юлиана Нагельсмана. После назначения 50-летнего специалиста команда сразу же вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Германии. Победу в Бундеслиге «Бавария» добыла лишь в последнем туре.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда Томаса Тухеля набрала 32 очка за 14 матчей.

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