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«Бетис» — «Реал» Мадрид: Руибаль сравнял счёт на 66-й минуте

«Бетис» — «Реал» Мадрид: Руибаль сравнял счёт на 66-й минуте
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Сегодня, 9 декабря, проходит матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречаются севильский «Бетис» и мадридский «Реал». Игра идёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. Игра началась в 18:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте Джуд Беллингем перехватил мяч на левом фланге, выполнил передачу на Браима Диаса и рванул открываться под ответный пас в штрафную, затем Джуд принял мяч и открыл счёт.

На 66-й минуте Виллиан Жозе нашёл Айтора Руибаля на правом полуфланге, который подработал мяч себе под удар и пробил из-за штрафной в дальний угол.

Испания - Примера . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 53'     1:1 Руибаль – 66'    

После 15 туров Ла Лиги «Бетис» набрал 25 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В свою очередь, «сливочные» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработали 38 очков и расположились на первой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге мадридский клуб победил «Бетис» со счётом 2:1, а во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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