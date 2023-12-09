Гильермо Абаскаль следил за матчем «Спартака» с «Крыльями» вместе с сыном

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль следил за матчем своей команды с «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги по телевизору. Ранее Абаскаль получил двухматчевую дисквалификацию, за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Испанский специалист следил за матчем красно-белых по телевизору вместе со своим сыном. «Спартак» же, без Абаскаля на бровке, разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).