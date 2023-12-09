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«Зенит» — «Пари НН»: Кассьерра вывел сине-бело-голубых вперёд

«Зенит» — «Пари НН»: Кассьерра вывел сине-бело-голубых вперёд
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Сегодня, 9 декабря, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 19:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кассьерра – 15'    

В первом тайме, на 14-й минуте, Матео Кассьерра открыл счёт в матче, выведя сине-бело-голубых вперёд — 1:0.

В первом круге нынешнего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0 благодаря дублю колумбийского форварда Матео Кассьерры. При этом с 48-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве из-за удаления защитника Виктора Александрова.

В данный момент «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 17 проведённых матчах. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после аналогичного количества встреч.

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