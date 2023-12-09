Широков: может, «Спартаку» со вторым тренером лучше? Каррера тоже был помощником

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале, а также о его помощнике Владимире Слишковиче.

«Успокоится ли после победы ситуация вокруг главного тренера? Так его не было на скамейке. Как и в «Локомотиве» — без главного тренера команда побеждает. Уверенно победили под руководством Слишковича. Надо задуматься, может, со вторым тренером лучше? 3:0, все счастливы. Каррера вот тоже приехал как помощник, а потом стал чемпионом. Может, стоит задуматься? Начинает сезон один, заканчивает другой», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Напомним, Абаскаль получил красную карточку в матче 17-го тура МИР РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (2:1), поэтому пропускал матч 18-го тура с «Крыльями Советов» (3:0). Руководил командой его помощник Слишкович.