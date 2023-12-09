«Астон Вилла» — «Арсенал»: хозяева забили быстрый гол

В эти минуты проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на седьмой минуте матча хозяева вышли вперёд. Голом с передачи Леона Бэйли отметился Джон Макгинн — 1:0.

После 15 туров АПЛ «Астон Вилла» набрала 32 очка и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Арсенал» в родных стенах обыграл «Виллу» — 2:1. Во втором круге АПЛ подопечные Микеля Артеты снова были сильнее — 4:2.