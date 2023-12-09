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Салах побил рекорд Джеррарда и стал лидером «Ливерпуля» по системе «гол+пас» в АПЛ

Салах побил рекорд Джеррарда и стал лидером «Ливерпуля» по системе «гол+пас» в АПЛ
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Полузащитник английского «Ливерпуля» Мохамед Салах побил рекорд экс-игрока команды Стивена Джеррарда и стал лидером мерсисайдцев по системе «гол+пас» за всю историю АПЛ.

Египтянин провёл за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге 234 матча, в которых забил 148 мячей и отдал 65 результативных передач.

Салах является воспитанником египетского «Аль-Мокавлун», откуда перебрался в «Базель». Затем перешёл в «Челси», где особо не получилось, и поэтому отправлялся в аренду в «Фиорентину» и «Рому». После арендного соглашения в римской команде итальянцы решили выкупить Салаха, однако через год Мохамед присоединился к команде Юргена Клоппа.

На данный момент после 16 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первой строчке с 37 очками.

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