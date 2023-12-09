«Монако» в меньшинстве обыграл «Ренн», Головин провёл на поле почти весь матч

Сегодня, 9 декабря, прошла встреча 15-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Монако» обыграл «Ренн» со счётом 2:1, а Головин был заменён на 90+2-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 51-й минуте, Вандерсон открыл счёт в матче, выведя «Монако» вперёд. На 75-й минуте автор первого гола, Вандерсон, получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, «Монако» остался в меньшинстве. Ближе к концовке встречи, на 85-й минуте, Юссуф Фофана удвоил преимущество гостей. Вскоре, на 89-й минуте, игрок «Ренна» Бенжамен Буриго реализовал пенальти, отыграв один мяч. Матч так и закончился — 2:1, победа «Монако».

После результата данного матча «Ренн» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 15 очков в 15 проведённых матчах. «Монако» же поднялся на вторую позицию с 30 очками после аналогичного количества встреч. Лидирует «ПСЖ» — 30 очков за 14 игр.