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Тухель — об 1:5 от «Айнтрахта»: мы заслужили поражение, виноваты абсолютно все

Тухель — об 1:5 от «Айнтрахта»: мы заслужили поражение, виноваты абсолютно все
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвёл итоги матча 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором его команда на выезде разгромно проиграла «Айнтрахту» — 1:5. Поражение с подобным счётом стало для мюнхенцев первым за четыре года.

«Мы заслужили поражение. Мы все виноваты в нём. Такое не должно происходить после недельного цикла тренировок. Мы не должны играть подобным образом. Сегодня у нас совсем не было желания одержать победу в выездном матче», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sport Germany.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 14 матчей. «Айнтрахт» находится на седьмой строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Байер» (35).

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